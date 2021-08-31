Викрав 2-річного малюка та переховується: оголосили в розшук жителя Харківщини

До поліції Харківщини 24 серпня звернулася жителька села Дворічний Кут, яка повідомила про викрадення її 2-річного сина. У цьому жінка звинувачувала свого співмешканця.

Знайти їх вдалося майже через тиждень. Важкість пошуків у поліції пояснили тим, що зловмисник постійно переховується.

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Втік із хати на світанку

Жінка повідомила, що зловмисник забрав дитину та покинув помешкання приблизно о 4 годині ранку. Тоді 33-річного чоловіка оголосили в розшук.

30 серпня поліції повідомили, що підозрюваний може перебувати водному з будинків міста Красноград. Для перевірки туди одразу направили групу реагування патрульних. По прибуттю вони помітили, що розшукуваний вистрибнув із 2 поверху та втік. Тому його продовжують шукати.

Дитина була там

Коли правоохоронці увійшли до оселі, вони побачили викрадену дитину. На місце одразу викликали медиків. Вони забрали хлопчика до лікарні. Це було потрібно не через травми, а для огляду. Малюк був у задовільному стані, тому його одразу забрала матір. Правоохоронці відвезли їх додому.