За ймовірну причетність до махінацій затримали посадовицю квартирно-експлуатаційного відділу. Розслідування проводить Департамент стратегічних розслідувань.

Зауважте Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у 2000 гривень

Обіцяла "вирішити питання"

Слідчі встановили, що жінка налагодила корупційний механізм надання в оренду чи в користування майна, яке перебуває на балансі її відділу. Її затримали після отримання нею на карту 10 тисяч гривень.

За ці гроші зловмисниця нібито обіцяла вплинути на керівника квартирно-експлуатаційного відділу, щоб "вирішити питання". Мовилося про надання в користування нежитлового приміщення.

Що загрожує посадовиці

Правоохоронці одразу оголосили затриманій про підозру. Цю справу розслідують за статтею про зловживання впливом. Якщо вину жінки зможуть довести, їй загрожує від 3 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Інше затримання в місті

Також 22 вересня повідомили, що затримали на хабарі інших чиновників Міноборони. Згодом стало відомом, що один із них – Сергій Собан, який "вирішував питання" зі структурами Микитася – Татарова.

Це затримання провело ДБР ще 15 вересня. Чиновник та посередник нібито вимагали від 30 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли "допомогти" з дозволом на відведення в постійне користування землі для будівництва багатоквартирного будинку на Київщині.