Викрили великий завод нелегального алкоголю під Дніпром: мали мільйонні прибутки

На Дніпропетровщині викрили мінізавод, який виробляв нелегальний алкоголь. Слідчі СБУ встановили, що зловмисники збували приблизно 100 тонн свого товару кожного місяця.

Тому прибуток там вимірювався мільйонами. Про те, що правоохоронці туди навідалися, повідомили 16 вересня.

Актуально СБУ виявила завод, який понад 2 роки фінансував бойовиків і постачав продукти у Росію

Працювали на кілька областей

СБУ вважає, що нелегальний алкоголь із цього виробництва поширювали в кількох областях. Згодом його збували через торговельні точки й мережі у Київській, Харківській та Сумській областях.

Для приховання цієї схеми, зловмисники обладнали логістичний центр, який розповсюджував підробку. Він був розташований в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс "фірми" зробили в Запоріжжі.

Хто створив цей бізнес

На думку правоохоронців, виробництво організували 4 мешканців Запорізької області. Для виготовлення сурогату вони нібито використовували контрафактний спирт, а також консерванти вкрай сумнівної якості.

За даними слідства, одержані прибутки виводили у тінь через підконтрольні фірми. Що виявили при обшуках офісів і складських приміщень:

понад 16 тонн підготовленої до збуту продукції;

інгредієнти для виготовлення фальсифікату;

тару для фасування готового товару;

чорну бухгалтерію і документацію, яка доводить злочинну діяльність.

Обшуки нелегального горілчаного заводу / Фото СБУ

Яке покарання можливе

Ймовірно справу розслідують за статтею про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Вона передбачає від 3 до 5 років в'язниці з конфіскацією майна. Проте наразі причетним до схеми ще не оголошували про підозру.