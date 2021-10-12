Зловмисники збували наркотики шляхом "закладок". Загалом правоохоронці провели 19 обшуків за місцем проживання ймовірних наркоторговців. Це в Києві та Одесі, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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Вилучили 10 кілограмів наркотиків

За даними слідства, члени організованої групи упродовж лютого-травня 2021 року продавали метадон. Наркотики збували шляхом "закладок" на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Щоб викрити злочин, правоохоронці закупили наркотики. Опісля одночасно провели 19 обшуків за місцем проживання причетних у 6 областях України та в їхніх транспортних засобах.



Злочинна група торгувала наркотиками під Дніпром та під Києвом / Фото Офісу генпрокурора

За результатами обшуків вилучили близько 9,5 кілограма наркотиків, прилади для виготовлення, зважування, пакування та зберігання, банківські карти, гроші.

Що загрожує зловмисникам

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора зловмисників викрили та повідомили про підозру п’ятьом членам організованої групи.

Їх затримали за фактом незаконного збуту наркотичних засобів.

Зловмисникам може загрожувати від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



П'ятьом причетним оголосили підозру / Фото Офісу генпрокурора