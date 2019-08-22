Викрили масштабну корупційну схему в управлінні "Укртрансбезпеки": деталі

Посадовці "Укртрансбезпеки" у Львівській області організували масштабну корупційну схему. Причому вони не лише незаконно збагачувалися, а й створювали загрозу роботі автотранспортної галузі в регіоні. Як заробляють десятки мільйонів євро завдяки дозволам на вантажні перевезення та чому через це водії перекривали дорогу – розбиралися журналісти 24 каналу.

Правоохоронці з СБУ встановили: керівники "Укртрансбезпеки" заробляли на розподілі серед автотранспортних підприємств дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

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Причому вони ж штучно створили дефіцит таких дозволів, аби здирати окрему плату навіть за позачергове здобуття дозволу. Зловмисники, звісно, закривали очі й на порушення автоперевізниками закону "Про автомобільний транспорт", тож ті уникали штрафів.

ДБР у помешканнях, автомобілях та за місцями роботи фігурантів справи здійснили обшуки і виявили документацію, печатки, великі суми грошей та інші речові докази злочинів.

Слідчі дії тривають, фігурантів підозрюють за статтею про "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України.

Фото СБУ із обшуків у зловмисників:

У Держбюро поки що не розголошують кількість фігурантів корупційної схеми та їхні посади.

У чому суть злочинної схеми?

6 серпня водії вантажівок перекривали міжнародну трасу Київ – Чоп у Запитові на Львівщині. Кількасот людей ходили по пішохідному переходу – таким чином протестуючи проти корупції в державній службі "Укртрансбезпека".

Далекобійники скаржилися, що чиновники вимагають хабарі – причому чим далі, тим більші суми – за видачу ліцензій на вантажні перевезення. Мовиться про 300-500 євро за одну фуру. До того ж, за цими дозволами люди товчуться у чергах, чекаючи по кілька днів та сварячись.

Адже раніше у Львові протягом дня видавали 300 універсальних дозволів і 70-80 транзитних, а тепер – 60 дозволів загалом. Така ситуація виникла з 23 липня, коли "Укртрансбезпека" згідно з наказом 572 Міністерства інфраструктури суттєво обмежила видачу дозволів.

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Однак українські далекобійники не мають іншого вибору: щоб мати змогу привезти вантаж у європейську країну, вони повинні отримати дозвіл "Укртрансбезпеки". Кожна країна-партнер дає можливість видати в Україні певну кількість дозволів (наприклад, від Польщі – 160 тисяч, але без цього папірця польський митник не впустить водія фури до своєї країни).

Щоб отримати дозвіл, треба прийти у державне відомство "Укртрансбезпека". А там скажуть, що дозволи закінчилися і ввічливо порадять звернутися до фірм, які от щойно перед цим усі дозволи й придбали. Бо ж раптом ці фірми захочуть отримані дозволи продати?

І знову ж таки через відсутність вибору дальнобійники повинні йти до цих фірм, а там дозвіл охоче продадуть. Тільки от за 300, 400 або й 650 євро (якщо мовиться про Італію). Зауважимо, державна ціна дозволу – два євро.

Укртрансбезпека – єдина установа, яка видає дозволи на перевезення вантажів автотранспортом за кордон, а також і контролює правильність використання цих дозволів. За даними ЗМІ, тіньовий ринок міжнародних дозволів "Укртрансбезпеки" складає 10 мільйонів євро.