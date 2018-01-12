Викритий на величезному хабарі депутат з Одеси переховується від слідства
Наразі правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено про підозру у пропозиції хабара у розмірі 500 тисяч доларів детективу НАБУ.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на начальника Департаменту з розслідування у сфері економіки ГПУ Володимира Гуцуляка.
Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило, що депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголошено про підозру у пропозиції хабара у розмірі 500 тисяч доларів працівникові бюро.
Ця людина зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів. Ми вживаємо заходів для встановлення його місцезнаходження,
– сказав Гуцуляк.
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На запитання, чи відповідає дійсності інформація, що викритим на хабарі депутатом є Олег Бабенко, посадовець ГПУ відповів: "Я цього не спростовую".
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