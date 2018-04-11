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Віктор Циганков став найкращим гравцем березня в УПЛ

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У березні Циганков відзначився двома голами та трьома асистами.

Віктор Циганков поза конкуренцією. Півзахисник київського Динамо став найкращим гравцем Української Прем’єр-ліги в березні.

На офіційному сайті УПЛ Циганков зібрав 46% голосів вболівальників. В опитуванні динамівець зумів випередити одноклубника Миколу Шапаренка та Хорхе Карраскаля із Карпат.

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У березні Циганков зіграв два матчі у складі київського гранда і відзначився двома голами та трьома асистами. Загалом же молодий півзахисник забиває вже у шести поєдинках поспіль, повторивши досягнення Максима Шацкіх та Діого Рінкона.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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