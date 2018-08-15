В пам'ять про Віктора Цоя: 10 найкращих пісень відомого музиканта

Віктор Цой, рок-музикант, лідер гурту "Кино" загинув 15 серпня 1990 року. Цой розбився в автокатастрофі в Латвії, його рання смерть стала шоком для цілого покоління, яке виросло на його музиці.

Вже 28 років без "останнього героя", саме так нарекли Віктора Цоя після його смерті. Але його музика не постаріла ні на рік за весь цей час і зовсім не втратила своєї актуальності. Ці пісні співають ті, кому за 40, і зовсім юні романтики. З композиції "Звезда по имени Солнце" багато хто вчився грати на гітарі, а легендарну пісню "Перемен!" досі співають майже у всіх компаніях.

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Дивний випадок перервав життя легенди на трасі неподалік від Риги. За офіційною версією, музикант заснув за кермом, після чого його авто вилетіло на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Фанати настільки сильно не хотіли вірити в його смерть, що з'явилася фраза "Цой не помер. Він просто вийшов покурити".

Зірка Цоя засяяла раптово, яскраво та стрімко. Всього за кілька років пісні гурту "Кино" завоювали серця мільйонів. За три десятки років вони не пішли в небуття, а перетворилися в класику російського року. Загалом у дискографії рокера вісім альбомів з піснями, які знають на пам'ять.

Ми зібрали 10 найкращих та знакових композицій, а також історії їхнього написання. Поки житиме музика – доти житеме пам'ять про Віктора Цоя.

Культові пісні Віктора Цоя та гурту "Кино"

"Последний герой"

Вперше композиція "Последний герой" вийшла у світ з альбомом "Начальник Камчатки" в 1984 році, хоча Цой написав її раніше. Ця пісня стала справжнім символом, а самого Цоя й нині називають "останнім героєм втраченої країни і неспокійного часу".

Але сам Цой героєм себе не вважав. Взагалі, музикант майже ніколи не розповідав про сенс своїх пісень, залишаючи ці роздуми своїм слухачам. Проте про цю композицію він все-таки згадував в інтерв'ю.

Це в пісні такий герой. Багато таких. Ні, це не "любери" (молодіжний рух, який пропагував здоровий спосіб життя серед молоді, – приміт.) Це просто незалежна людина. Або та, яка хоче бути незалежною. Або та, якій здається, що вона незалежна. Але це не я. Я не герой,

– говорив Цой.

Кино (Віктор Цой) – Последний герой (слухати онлайн)

"Перемен!"

Віктор Цой написав "Мы ждем перемен!" в 1985 році, вважається, що свій вплив на нього справила пісня "Barbarism begins at home" гурту Smiths.

Ця пісня стала своєрідним гімном часів Перебудови. Проте не втратила своєю актуальності. Той факт, що в 2011 році під час протестів в Білорусі цю пісню заборонили крутити на радіо, говорить лише про силу цієї композиції. А журнал "Time Out" помістив цю композицію в список "100 пісень, що змінили наше життя".

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Широка радянська публіка вперше почула пісню "Перемен!" в 1987 році, коли її рання версія увійшла в фінальну сцену повнометражного фільму "АССА", режисера Сергія Соловйова.

При пошуку музикантів для запису у фінальній сцені фільму режисер спочатку відкинув кандидатуру Віктора Цоя, так як він здався режисеру невиразним. Але після того, як режисер побував на концерті Цоя, то одразу змінив свою думку та затвердив його на зйомки.

Кино (Віктор Цой) – Перемен! (слухати онлайн)

"Звезда по имени Солнце"

Слова і музику цієї пісні Віктор Цой написав в Казахстані під час зйомок фільму "Игла", в ньому вона пізніше і прозвучала. За словами режисера Рашида Нугманова, народилася ця композиція саме в його квартирі в Алма-Аті восени 1987 року. Однойменний альбом вийшов через два роки.

Незабаром після виходу цього альбому виникла версія про те, що пісня являє собою переклад якоїсь зарубіжної пісні. Хоча довести це так ніхто і не зміг.

Кино (Віктор Цой) – Звезда по имени Солнце (слухати онлайн)

"Группа крови"

Вперше пісня прозвучала на фестивалі, але справжній фурор мав все-таки однойменний альбом, де пісня "Группа крови" була головною. Лише за кілька днів "піратські" копії пісні розлетілись по всьому СРСР.

Композиція стала справжнім хітом після виходу фільму "Игла". Пізніше пісня не раз перевидавалася і переспівувалась, існує і оригінальний англомовний варіант "Blood Type".

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Що примітно, під час написання пісні в радянській армії не використовувалися нашивки з групою крові. Крім того, зазвичай в армії група крові не вказується на формі в тих місцях, які в ході бойових дій можуть бути втрачені (в тому числі і на рукаві, так як бійцю може відірвати руку).

Кино (Віктор Цой) – Группа крови (слухати онлайн)

"Пачка сигарет"

Якби ця пісня писалася би сьогодні, то музикантів точно би звинуватили у пропаганді куріння. Аранжувальник композиції Юрій Каспарян стверджує, що підбирав музику до пісні використовуючи сухий математичний підхід і сам не очікував, що вийти така цікава мелодія.

Ця композиція, напевно, одна із найулюбленіших у гурту "ВВ". Колектив постійно виконує українську версію цієї пісні, також гурт записав її в російському та англійському варіантах.

Кино (Віктор Цой) – Пачка сигарет (слухати онлайн)

"Кукушка"

Композиція увішла до "Чорного альбому", який був зведений музикантами вже після трагічної загибелі Віктора Цоя. Ця ж пісня є однією з останніх, яку встиг написати Цой. Музикант написав усю музику та текст, але це були лише чорнові записи. Робота над піснею проходила в латвійському селищі Пліеньціемс, де музикант провів своє останнє літо.

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Прем'єра пісні відбулася восени 1990 року на великому концерті пам'яті Віктора Цоя, який проходив в московському "ДС Лужники". Композиція прозвучала в чорновому варіанті, який так і не був виданий офіційно. Ця версія твору звучить у фіналі документального фільму "Человек в черном", що є, по суті, пост-релізом меморіального концерту.

Найкращі кавери на цю пісню створили російські музиканти з гурту "Би-2" і співачка Земфіра.

Кино (Віктор Цой) – Кукушка (слухати онлайн)

"Восьмиклассница"

На початку 80-х років Віктор Цой грав у невеликій рок-групі при ПТУ. Після виступу він познайомився з юною дівчиною, прихильницею його творчості, і це знайомство незабаром переросло в закоханість. Молоді люди проводили багато часу разом, гуляли, ходили в кіно.

Ніколи б не подумав, що я здатний ще на такі стосунки, – зізнавався згодом сам музикант.

Прийшовши з чергового побачення, Цой буквально за 20 хвилин написав пісню "Восьмиклассница", яку й присвятив своїй дівчині. Текст пісні, по суті, став переказом одного зі спільних вечорів пари.

Музиканти гурту "Кино" записали цю композицію спільно з музикантами гурту "Аквариум" для свого дебютного альбому "45". Трек вийшов з дефектом: за розповідями учасників тих подій, Борис Гребенщиков не в ту сторону повернув ручку на обладнанні і замість 38-ої швидкості включив 9-ту. Через це пісню в майбутньому не вдалося записати на вінілі.

Кино (Віктор Цой) – Восьмиклассница (слухати онлайн)

"Видели ночь"

Пісня про бурхливу "касетну" молодість! Щоправда, навколо авторства цієї пісні досі точаться суперчеки. Багато хто помилково приписують авторство пісні молдавському гурту "Zdob si Zdub", але насправді колектив просто переспівав цей хіт, зробивши аранжування і прикрасивши композицію національними мотивами.

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Цю пісню в середині 80-х написав Віктор Цой, а гурт "Кино" виконував її найчастіше на квартирниках, в акустичному варіанті.

Кино (Віктор Цой) – Видели ночь (слухати онлайн)

"Спокойная ночь"

Охочих тлумачити сенс пісень Віктора Цоя – тисячі. Однією із таких композицій є "Спокойная ночь". Напевно, музикант дуже б здивувався, якби дізнався, який різний підтекст і символи примудряються знаходити в словах пісні окремі мислителі.

Ніч для мене – це особливий час доби, коли зникають всі відволікаючі фактори. Ніч наповнює мене відчуттям містики. Можна сказати, що ніч дає мені відчуття романтики,

– так говорив Цой.

Вкладав він якийсь таємничий сенс в текст "Спокойная ночь" – залишається лише гадати.

Кино (Віктор Цой) – Спокойная ночь (слухати онлайн)

"Странная сказка"

Ця композиція увійшла до альбому "Звезда по имени Солнце", проте вона ніколи не виконувалась на концертах. Також не збереглося й акустичного варіанту композиції.

Кино (Віктор Цой) – Странная сказка (слухати онлайн)