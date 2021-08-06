"Дівчина з трояндою": нові деталі загибелі Вікторії Лукашової на Харківщині

Під Харковом знайшли тіло 21-річної Вікторії Лукашової у В'ялівському водосховищі. Її розшукували понад 2 тижні. Напередодні дівчина відпочивала разом із друзями на базі відпочику "Аква". Відомо, що вона не вміла плавати.

Дівчину шукали поліція, рятувальники, волонтери, але це було безрезультатно. Тіло випадково побачив рибалка серед водойми 4 серпня.

Вікторію у місцевих телеграм-каналах назвали "дівчина з трояндою" через татуювання на правій руці.

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Ознак насилля не було

Рибалка одразу повідомив про знахідку правоохоронцям. Як каже волонтер Олександр Гуманюк, він сам допомагав витягати тіло. Чоловік оглядав його, ознак насильницької смерті не побачив. Хіба що були трохи потерті коліна і п'яти, але це могло статися через те, що тіло тягнула вода по дну.

У Нацполіції Харківщини кажуть, що поки відкрили кримінальне провадження за статтею вбивство. Наразі чекають результатів експертизи, щоб знати точно.



4 серпня рибалка знайшов тіло Вікторії Лукашової під Харковом / Фото з телеграму "ТРУХА. Харків"

Не вміла плавати

Вікторія відпочивала зі своїм хлопцем Стасом, братом та його дружиною у селі Руські Тишки на пляжі бази "Аква". Там вони святкували день народження одного з друзів. Компанія вживала алкоголь. Згодом кілька молодих людей напідпитку пішли орендувати катамарани. Інших друзів вони зустріли на протилежному березі.

Вікторія була на катамарані зі своїм хлопцем, братом та його дружиною. Коли родичі дізнались про це, то дуже здивувалися, тому що дівчина не вміла плавати. Загибла навіть не брала зі собою купальник, тому що боялась заходити глибоко. У день загибелі Вікторія теж одягнулася в шорти та футболку.



Дівчина святкувала з компанією день народження друга / Фото з телеграму "ТРУХА. Харків"

Кожен каже різне

Очевидців по черзі питали, що трапилось у цей день, але їхні свідчення різні. Хтось каже, що вона пірнала біля катамарана або плавала біля нього. Хоч відомо, що вона цього не вміла. Потім говорили, що вона втомилась крутити педалі і сіла позаду. Через деякий час друзі озирнулися – дівчини не було.

Волонтер Олександр Гуманюк каже, що хлопець пірнав кілька разів, щоб знайти Вікторію. Це йому розповіли працівники пляжу, які побачили його темні очі. Це якраз буває тоді, коли людина багато перебуває у воді.

Очевидці також розповідають, що друзі п'яними спали, коли приїхала поліція. Пізніше дівчина з компанії написала в соцмережі, що Вікторію ніхто не знав. Хоча насправді загибла знала багатьох.

Наразі тривають слідчі дії. Ймовірно, трапився нещасний випадок під дією алкоголю. З катамарана дівчина, кажуть, не могла впасти просто так, бо він був досить надійний.



Друзі кажуть різні версії щодо загибелі Вікторії / Фото з телеграму "ТРУХА. Харків"

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