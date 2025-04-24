Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Чому не називають причину смерті Вікторії Рощиної

Як стало відомо з розслідування журналістів "Слідство.Інфо", Рощину катували в полоні.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов підтверджує це. На тілі журналістки виявили численні ознаки катувань та жорстокого поводження – це садна і крововиливи на різних частинах тіла. Також було зламане ребро.

Експерти побачили і можливі ознаки застосування електроструму. Але це ще належить уточнити під час додаткової судово-медичної експертизи за участю міжнародних експертів.

Через стан тіла, зміни і через муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті,

– пояснив Бєлоусов.

Рощина була фрилансеркою "Української правди". Тож головна редакторка видання, Севгіль Мусаєва, заявила: у ЗМІ знали, що тіло Рощиної повернули. Але цю інформацію не розголошували.

"Нам було відомо про те, що в рамках репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіло, попередня експертиза якого встановила співпадіння з ДНК фрілансерки УП Вікторії Рощиної. Але оскільки родина наполягала на проведенні додаткових міжнародних експертиз, ми не оприлюднювали цю інформацію", – сказала медійниця.

За даними правоохоронців, тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну 25 лютого 2025 року. У її батьків відібрали зразки ДНК і дійшли висновку, що це саме Віка.