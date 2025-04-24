Деталі розповів начальник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов у четвер, 24 квітня. Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає 24 Канал.

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Що відомо про катування

Тіло ідентифікували за допомогою молекулярної експертизи – зразки ДНК відібрали у батьків Вікторії.

Причини смерті журналістки встановити не вдалося через стан тіла, зокрема муміфікацію. Заплановано провести додаткову судово-медичну експертизу за участі французьких експертів.

За словами Бєлоусова, на тілі Вікторії виявили численні ознаки катування, зокрема садна, крововиливи та зламане ребро. Окрім того, експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Тому, висока ймовірність, що до неї застосовувалось катування. Щодо причин смерті, дати й місця, причетних осіб – інформація встановлюється,

– каже посадовець.

Нагадаємо, ознаки насильницької смерті виявили на тілі "азовця" Олександра Іщенка, який помер у російській колонії. "Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати й не дізналися справжню причину (смерті – 24 Канал)", – розповіла дружина військового.