У нас є юридичні підстави стверджувати, що Вікторія Рощина померла внаслідок тортур, – Лубінець

В України є юридичні підстави стверджувати, що журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні внаслідок тортур.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

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Росіяни катували Вікторію Рощину

Дмитро Лубінець розповів, що під час засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру він вже проінформував міжнародних партнерів щодо ситуації з Вікторією Рощиною.

Неодноразово ми на наших засіданнях обговорювали це питання. І я їх проінформував, що у нас підтвердилась інформація, що російська сторона передала тіло Вікторії Рощиної. Я не можу публічно зараз розкривати деталі, але скажу так, що у нас є юридичні підстави і встановлені факти, що до Вікторії Рощиної були застосовані тортури, внаслідок яких ймовірно вона померла,

– сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, Україна неодноразово наголошувала на сприянні міжнародних партнерів поверненню Вікторії Рощиної, яку незаконно затримали росіяни.

Лубінець додав, що він також неодноразово надсилав листи через міжнародні організації до уповноважної з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.

Нагадаємо, росіяни повернули тіло полоненої журналістки Вікторії Рощиної з ознаками розтину – без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, так росіяни намагалися приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.