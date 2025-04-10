Як розповіли у поліції, 5 квітня Вікторію із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Медики діагностували у потерпілої крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки, передає 24 Канал.

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Смертельне побиття

У коментарі "Суспільному" лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів, що у дівчини також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук та ніг.

Слідчі розглядають версію, що Вікторію побив знайомий. Тим часом у ЗМІ пишуть, що нападником був її 18-річний хлопець, житель Глибоки. Зазначається, що він вдруге сильно побив дівчину. Також знайомі Вікторії повідомляють, що ймовірний нападник міг втекти за кордон. Втім, у поліції спростували цю інформацію.

У мережі публікують фото ймовірного вбивці 27-річної дівчини / Фото "Чернівецький промінь"

Нападник міг втекти за кордон / Скриншот

Вікторія Тоненчук після першого побиття своїм хлопцем / Фото "Чернівецький промінь"

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік багато разів вдарив 4-річну доньку по голові і тулубу ременем та рукою, внаслідок чого дитина загинула.