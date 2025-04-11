Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BespaLOVmedia.

Важливо На Буковині 27-річну дівчину до смерті забив її 18-річний хлопець, – ЗМІ

Що відомо про хлопця, який до смерті забив Вікторію Тоненчук

Близька подруга загиблої Єлизавета розповіла, що 27-річна Вікторія Тоненчук у серпні 2024 року почала зустрічатися з 18-річним Юрієм. За словами подруги, спочатку вона вважала, що нічого серйозного із цих стосунків не буде, але поважала вибір подруги.

Однак згодом, почали з'являтися тривожні дзвіночки. Єлизавета розповіла, що часто зустрічалася з Вікторією, аби відпочити разом. З часом на зустрічі дівчина почала приходити з синцями, а хлопець при інших міг проявляти до неї агресію, грубо поводився, міг смикнути за руку тощо. Найсерйознішим сигналом, після якого подруга забила на сполох, стали синці на обличчі.

За словами Єлизавети, у її племінниці був день народження й Вікторія прийшла привітати її. Саме тоді подруга побачила серйозні сліди побиття на обличчі.

Коли я в неї запитала, то вона чітко відповіла – це зробив Юра. Вони сварилися, нібито "трішки побилися" та тоді у нас з Вікою відбулася серйозна розмова, що так не ок,

– пригадала подруга.

На новорічні свята через ревнощі Юрія вперше серйозно побив Вікторію, після чого за справу взялася поліція. Однак тоді дівчина не хотіла серйозного розголосу справи, хоча вже тоді друзі наполягали на цьому.

Крім того, Єлизавета припустила, що кохання хлопця до її подруги було нездоровим. Вона натякнула, що хлопець постійно перевіряв телефон Вікторії, читав листування тощо.

Наразі хлопцю Вікторії Тоненчук повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.