Що вже відомо, – повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг заступника начальника слідчого управління Сергія Бузумурги.

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Поліція про причину смерті Вікторії Тоненчук

У поліції розповіли, що вже відібрали необхідні зразки. Також зробили всі дослідження, які надалі дозволять правоохоронцям призначати й проводити всі необхідні судові експертизи. Бузумурга наголосив, у підозрюваного відібрали зразки ще з 6 квітня.

У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів надалі. Все зроблено ще одразу,

– запевнив заступник начальника слідчого управління.

Як повідомили в поліції напередодні, судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Вікторії Тоненчук стала закрита внутрішньочерепна травма з забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми, що виникла після побиття.

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У дівчини є й інші травми. Вони будуть описані у висновку судово-медичних експертів.

Але це (закрита внутрішньочерепна травма – 24 Канал) є основною травмою, яка є причиною наслідкового зв'язку з настанням смерті,

– підкреслив Бузумурга.

Щодо того, чи мав місце алкоголь, – це питання вже буде детально висвітлено в висновку судом медичних експертів. Водночас заступник начальника слідчого управління зазначив, що в таких випадках поліція досліджує і кров на вміст всіх речовин.

Чи є докази, що травма настала через дії підозрюваного

Також Бузумурга відповів на питання журналістів, чи є докази того, що травма настала саме через дії підозрюваного, а не через падіння.

Це версія, звичайно, що розглядається. Оскільки попередня версія була, що в результаті падіння. Ми проводимо досудове розслідування. На сьогодні у нас є підстава вважати, що це дія травматично характеру, спричинена нашим підозрюваним,

– заявив поліцейський.

Розповів, спочатку Вікторію доставили до Глибоцької лікарні. Звідти й надійшло повідомлення до поліції, що потрапила дівчина без свідомості, "обставини з причини тілесних ушкоджень невідомі".

Так само написав заяву батько. Обставини невідомі,

– підкреслив заступник начальника слідчого управління.

Хто саме викликав швидку й поліцію, – Бузумурга не уточнив. Втім, сказав, що усе це відомо і є в матеріалах провадження.

Також закликав очевидців прийти до поліції. Заявив, що зараз усі версії розглядаються й перевіряються.

Пишуть (у соцмережах – 24 Канал), а ніхто не приходить і не дає показів з даного приводу. Кому відомо, може, хтось є очевидець, – нехай приходять до поліції, до слідчого, дають покази. Це все буде враховано під час досудового розслідування,

– зазначив Бузумурга.

У поліції не розповіли, що каже підозрюваний. Зазначили, усе в матеріалах провадження.

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Запобіжний захід ще не обрали

Строки досудового розслідування визначені Кримінально-процесуальним кодексом. З моменту повідомлення про підозри поліцейські мають два місяці, щоб прийняти процесуальне рішення.

Бузумурга зазначив, якщо будуть проведені всі слідчі дії, всі отримані висновки, всіх експертиз, – звичайно буде прийнято процесуальне рішення. Якщо ні, – поліцейські будуть звертатися до прокурора з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

На момент брифінгу поліції підозрюваний ще не перебував під вартою. Бузумурга зазначив, що суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу.

Він (підозрюваний – 24 Канал) на сьогодні є в суді й приймає участь у розгляді клопотання,

– сказав заступник начальника слідчого управління.

За його словами, наразі невідомо, у яких стосунках підозрюваний був з потерпілою. Правоохоронці ще досліджують це.

Також Бузумурга зазначив, що поліцейські провели слідчо-розшукові дії, зібрали докази, покази свідків, висновки судово-медичних експертиз. За результатами цього прийняли рішення, склали повідомлення про підозру, погодили у прокурора, вручили письмове повідомлення про підозру та звернулись до суду з клопотанням про запобіжний захід. Наголосив, є процедура, передбачена статтею 208 КПК.

Затримання під час вчинення злочину або затримання безпосередньо після, якщо очевидець, у тому числі й потерпілий, вкаже, що ця особа щойно вчинила злочин. У нас цих підстав, обставин на момент реєстрації, надходження не було. Без свідомості і вона не могла нічого сказати нам, звичайно,

– підкреслив Бузумурга.

Також підтвердив, що після першого побиття була написана заява. Наголосив, йдеться про злочин приватного обвинувачення, – він розслідується тільки за заявою потерпілої.

Заступник начальника слідчого управління підкреслив, що є результат. Однак, згідно з Конституцією, особа є невинуватою, доки її вину не буде встановлено в суду.

"Ми її підозрюємо, ми не обвинувачуємо. Вручили підозру, суд обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування. За результатами приймемо рішення. Остаточну крапку у цій справі покладе суд", – підкреслив Бузумурга.