Вікторія Бекхем одягла сина Брукліна на благодійний бал Елтона Джона: фото

У середу, 27 червня, в британському Віндзорі пройшов благодійний бал на честь 25-річчя Фонду Елтона Джона, спрямованого на боротьбу зі СНІДом.

Спонсором заходу став бренд Bulgari, а вхід коштував від 4 000 фунтів (близько 139 000 грн). З британських селебріті подію відвідали співачка Ніколь Шерзінгер, художниця Марина Абрамович, екс-перша ракетка світу Марія Шарапова з бойфрендом Олександром Гілксом, а також знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем з сином Брукліном.

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На своїй сторінці в Instagram Вікторія показала світлину, як допомагає одягатися старшому сину.



Бруклін і Вікторія Бекхем / Instagram



Бруклін і Вікторія Бекхем / Instagram

До слова, Вікторія Бекхем обрала собі просту і цікаву зачіску на благодійний бал. Жінка зробила низький хвостик, який підв'язала чорною стрічкою.



Зачіска Вікторії Бекхем / Instagram-сторіз

Крім того, співак Ед Ширан виступив на благодійному балі і опублікував фото з Елтоном Джоном.