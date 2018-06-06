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Вікторія Бекхем поділилася знімком з вусатим Брукліном

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Сім'я Бекхем
Сім'я Бекхем / Фото з відкритих джерел

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала прихильникам у соціальних мережах фото з 19-річним сином Брукліном.

Вікторія поширила знімок на своїй сторінці в Instagram.

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"У мого хлопчика вже вуса. Ловіть поцілунки від нас", – прокоментувала дизайнерка фото.

 

Is that a mustache u r trying to grow @brooklynbeckham x kisses from us both x VB

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Зазначимо, що 19-річний Бруклін Бекхем вже рік живе окремо від батьків. Наразі він здобуває освіту фотографа в Нью-Йорку та рідко приїжджає додому. 

 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

До слова, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки можуть дуже скоро закінчитися, адже нещодавно сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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