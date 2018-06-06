Вікторія Бекхем поділилася знімком з вусатим Брукліном

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала прихильникам у соціальних мережах фото з 19-річним сином Брукліном.

Вікторія поширила знімок на своїй сторінці в Instagram.

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"У мого хлопчика вже вуса. Ловіть поцілунки від нас", – прокоментувала дизайнерка фото.

Зазначимо, що 19-річний Бруклін Бекхем вже рік живе окремо від батьків. Наразі він здобуває освіту фотографа в Нью-Йорку та рідко приїжджає додому.

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham) 4 Чер 2018 р. о 10:46 PDT

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham) 16 Тра 2018 р. о 9:46 PDT

До слова, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки можуть дуже скоро закінчитися, адже нещодавно сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд