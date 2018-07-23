Вікторія Бекхем похизувалась талантом сина: чарівне відео

Дизайнер Вікторія Бекхем може сміливо показувати вокальні дані свого сина Круза. Своїм співом хлопець вже підкорив мережу.

Знамените подружжя Вікторії та Девіда Бекхем можна по праву вважати ідеальним. Зірки виховують трьох синів та доньку, а їхні стосунки з дітьми є прикладом для наслідування. Попри напружений графік дизайнер та екс-футболіст приділяють багато часу своїм нащадкам, що демонструють у соціальних мережах.

Читайте також: Старший син подружжя Бекхемів покинув престижний університет, – ЗМІ

Тепер Вікторія Бекхем показала талант свого сина. 13-річний Круз сидів у своїй кімнаті та грав на гітарі американські поп-пісні. Хлопець чудово підспівував, не звертаючи увагу на зіркову маму, яка встигла зняти все на відео. Як і у всіх підлітків, в нього був невеликий розгардіяш, що підкреслила у дописі Вікторія Бекхем.

Ось так виглядає ранок у будинку Бекхемів! Можна не зважати на безлад у кімнаті, коли Круз так гарно звучить,

– написала вона.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Лип 2018 р. о 9:02 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Лип 2018 р. о 9:23 PDT

Зазначимо, що Вікторія Бекхем, яка була учасницею популярного гурту Spice Girls, не може приховувати свого захвату від таланту сина. Ймовірно, зіркова мама дає настанови своєму нащадку, адже Круз дивовижно та впевнено співає.