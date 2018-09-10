Вікторія Бекхем показала стрункі ноги в пакеті свого бренду: фото

Відома дизайнер Вікторія Бекхем вирішила знятись у рекламі власного бренду. Однак фотосесія вийшла досить оригінальною.

Вікторія Бекхем у нюдовому боді залізла у великий пакет, на якому була назва її бренду одягу. З упакування виднілись тільки стрункі ноги модельєра, взуті у туфлі-човники білого кольору.

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Однак у досить чудернацькій та оригінальній зйомці був прихований символізм, який Вікторія Бекхем пояснила у дописі до незвичної реклами.

Цей сезон знаменує 10-річний ювілей мого бренду! Коли Марк Джейкобс показав мені, що я вийшла із сумки близько 10 років тому, це дійсно було початком моєї мандрівки в індустрію моди. Отже, який кращий спосіб проілюструвати історію останніх 10 років, ніж перегляд творчості,

– написала Вікторія Бекхем.

Зазначимо, що тільки на одному фото було видно обличчя самої моделі. На кадрі видно, що Вікторію Бекхем фотографували зблизька, коли вона вмостилась на асфальт та задумливо дивилась на коричневу сумку.