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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії і побоксувала з місцевими дівчатами: фото і відео

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Вікторія Бекхем у Кенії
Вікторія Бекхем у Кенії / Фото з Іnstagram

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії, щоб взяти участь в щорічній акції Sports Relief. Це програма, яка спрямована на підтримку та розвиток дівчаток і жінок в Найробі.

Вікторія взяла участь в проекті BoxGirls і побоксувала разом з місцевими школярками.

"У Кенії я спілкуюся з дівчатами, ми обговорюємо бокс і ті можливості, які він їм дає. Вони розповідають, як спорт впливає на їх витривалість, їх розвиток і мислення, і про те, як їхнє життя змінилося з моменту запуску цього благодійного проекту", – поділилася Бекхем в Instagram.

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Для поїздки дизайнерка обрала простий та комфортний одяг: білосніжну футболку та джинси.

Теги: LifeStyle благочинність
Джерело: 24 Канал
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