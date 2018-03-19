Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії і побоксувала з місцевими дівчатами: фото і відео
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії, щоб взяти участь в щорічній акції Sports Relief. Це програма, яка спрямована на підтримку та розвиток дівчаток і жінок в Найробі.
Вікторія взяла участь в проекті BoxGirls і побоксувала разом з місцевими школярками.
"У Кенії я спілкуюся з дівчатами, ми обговорюємо бокс і ті можливості, які він їм дає. Вони розповідають, як спорт впливає на їх витривалість, їх розвиток і мислення, і про те, як їхнє життя змінилося з моменту запуску цього благодійного проекту", – поділилася Бекхем в Instagram.
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Для поїздки дизайнерка обрала простий та комфортний одяг: білосніжну футболку та джинси.
Джерело: 24 Канал
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