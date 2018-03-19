Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії і побоксувала з місцевими дівчатами: фото і відео

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прилетіла до Кенії, щоб взяти участь в щорічній акції Sports Relief. Це програма, яка спрямована на підтримку та розвиток дівчаток і жінок в Найробі.

Вікторія взяла участь в проекті BoxGirls і побоксувала разом з місцевими школярками.

"У Кенії я спілкуюся з дівчатами, ми обговорюємо бокс і ті можливості, які він їм дає. Вони розповідають, як спорт впливає на їх витривалість, їх розвиток і мислення, і про те, як їхнє життя змінилося з моменту запуску цього благодійного проекту", – поділилася Бекхем в Instagram.

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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 5:06 PDT

Для поїздки дизайнерка обрала простий та комфортний одяг: білосніжну футболку та джинси.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 2:47 PDT