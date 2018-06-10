Вікторія Бекхем приміряла розкішну білосніжну сукню власного бренду: фото

Британська екс-співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем зачарувала шанувальників новим яскравим "луком".

Для виходу Вікторія Бекхем одягла довге білосніжне плаття власного бренду у поєднанні з жовтими туфлями на підборах. Світлинами дизайнерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У виборі взуття Вікторія Бекхем сумнівалась, тому звернулась до підписників з питанням, якого кольору обрати туфлі-човники: лавандові чи начисено-жовті.