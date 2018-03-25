Вікторія Бекхем привітала відомий глянець з річницею, пригадавши пікантну зйомку

Американська співачка, модель та дизайнер Вікторія Бекхем по-особливому привітала журнал Vogue з 30-ою річницею. Зірка пригадала свої спокусливі фото, зроблені у січні 2018 року.

Як відомо, Вікторія Бекхем позувала перед камерами для обкладинки іспанського журналу Vogue. Зірка зробила пікантні фото у тілесному боді, яке було ледь помітне на тілі знаменитості. При цьому Вікторія Бекхем грайливо розмістилась на столі, тримаючи червоний атласний халат.

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Ідеальне тіло зірки було видно не озброєним оком. Струнка фігура та засмага доповнили неймовірний образ Вікторії Бекхем.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 25 Бер 2018 р. о 1:37 PDT

З 30-річчям тебе, Vogue. Цілую,

– грайливо підписала знімки Вікторія Бекхем.

На іншому фото співачка та дизайнер позує в атласній міні-сукні, злегка піднімаючи її рукою. Такі сексуальні знімки викликали шквал емоцій у прихильників, які засипали Вікторію Бекхем компліментами.

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#vogue30 @voguespain x Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 25 Бер 2018 р. о 1:38 PDT

Відома бразильська модель Алессандра Амброзіо, яка є одною із "ангелів" Victoria's Secret, також привітала журнал Vogue з такою особливою датою.

"Вітаю з дивовижним 30-річчям", – написала Алессандра Амброзі.