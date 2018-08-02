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Вікторія Бекхем прогулялась у мереживному топі без білизни: пікантні фото

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @ beckhamfamilypage

Британська дизайнерка і екс-співачка Вікторія Бекхем вразила публіку своїм новим світським виходом. Для прогулянки Лондоном вона обрала чорний костюм, який складався з штанів і пікантного топу.

Незважаючи на спекотну 30-градусну погоду, Вікторія Бекхем не забуває про власний неповторний стиль та ефектний вигляд. Але щоб мати відмінний вигляд і водночас виглядати сексуально, Бекхем обрала чорний мереживний топ з шовку на бретельках від Fleur du Mal, – відомого американського бренду нижньої білизни.

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Одягнула вона його на голе тіло без бюстгальтера, через що папараці та фанати змогли побачити її інтимні зони крізь тонку тканину. Також неабияк вразили брюки Бекхем від River Island, які чудово пасували до образу. Але цього разу дизайнерка все ж обрала комфорт – незважаючи на стильний look, Бекхем взула чорні зручні сандалі Marks & Spencer замість традиційних каблуків. Образ доповнили ефектні окуляри та годинник.

 

 

Схожий образ, але білого кольору Вікторія продемонструвала на початку червня в Парижі.

Варто додати, що це вже не перший пікантний експеримент Вікторії Бекхем. Цього літа зірка кілька разів з'являлась на вулицях міст у бездоганних сукнях та костюмах, демонструючи свої груди під одягом без білизни.

 

 

Теги: Вікторія Бекхем Еротика LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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