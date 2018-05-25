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Вікторія Бекхем прокоментувала весільний образ Меган Маркл

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Вікторія Бекхем прокоментувала весільний образ Меган Маркл
Вікторія Бекхем прокоментувала весільний образ Меган Маркл / www.cosmopolitan.com

Дизайнер та співачка Вікторія Бекхем, яка зі своїм чоловіком Девідом стала однією із зіркових гостей на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл, прокоментувала, що ж думає про весільну сукню нареченої.

Про це вимоглива дизайнерка розповіла в інтерв’ю видання The Evening Standard.

Вікторія винесла модний вердикт та зазначила, що залишилась в захваті від весільного образу Меган Маркл.

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Це було неймовірної краси весілля, а Меган виглядала приголомшливо. Сукня ідеально на ній сиділо і дуже їй пасувало. Вони з Гаррі – створені одне для одного. Для мене велика честь, що мене запросили розділити їх радість,
– поділилася модниця-Бекхем.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня

Окрім цього вона додала, чому на весілля герцогів Сассекських обрала свою екстравагантну сукню.

Вікторія Бекхем на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

"На весіллі принца Вільяма я була на сьомому місяці вагітності, тому мій вибір був обмежений, якщо ви розумієте, про що я. В цей же раз я одягла те, що хотіла! Це одне з моїх улюблених суконь в улюбленому темно-синьому кольорі", – додала Вікторія Бекхем.

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я Вікторія Бекхем Королівське весілля Зіркові весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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