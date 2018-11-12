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      Вікторія Бекхем та "оголена" Кім Кардашян: чим запам'яталася церемонія People's Choice Awards

      1199 Читать новость на русском
      Вікторія Бекхем на People's Choice Awards
      Вікторія Бекхем на People's Choice Awards / GettyImages

      У неділю, 11 листопада, в Санта-Моніці (штат Каліфорнія) відбулася щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards. Що цікаво, обирають переможців прості люди, які голосують за своїх улюбленців у мережі.

      На червоній доріжці урочистої церемонії з'явилися численні знаменитості з кіноіндустрії, телебачення, шоу-бізнесу.

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      Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала елегантний костюм білосніжного кольору з чорними туфлями-човниками на шпильці.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Who What Wear (@whowhatwear)

      Вихід Кім Кардашян вкотре вразив епатажністю та відвертістю. Зірка реаліті-шоу одягла "оголену" сукню від Jean Paul Gaultier з білим взуттям на підборах.

      Акторка Скарлетт Йохансон вразила розкутим образом у топ-корсеті з відкритим декольте і чорними штанами з високою посадкою. Зірка доповнила look широким ременем і туфлями з декорованими ремінцями. Саме вона отримала нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови у фільмі "Месники: Війна нескінченності".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Snazzy App (@snazzy_app)

      Найяскравіше вбрання обрала Ріта Ора – сукня від Versace лавандового кольору, оздоблена "золотом", чудово підкреслила фігуру співачки.

       

      Теги: LifeStyle Кіно Нагороди Вікторія Бекхем Кім Кардашян Музика
      Джерело: 24 канал
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