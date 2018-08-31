Вікторія Бекхем вбрала елегантну сукню з чималим декольте: фото

Співачка та дизайнер Вікторія Бекхем зачарувала всіх елегантним та дещо пікантним образом на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Захід зірка відвідала зі своїм чоловіком екс-футболістом Девідом Бекхемом.

Після передчасного святкування дня народження 15-річного Ромео подружжя Бекхемів подалось до Монако, де взяло участь у церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. На захід пара прийшла у стильному вбранні, чим привернули увагу всіх знаменитостей.

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Вікторія Бекхем обрала для урочистої події розкішну сукню чорного кольору. Вбрання мало чимале декольте, що робило образ дизайнерки дещо пікантним. До міді-плаття зірка підібрала стильні босоніжки. Ідеальний макіяж та хвилясте розпущене волосся завершили ефектний look Вікторії Бекхем.

Водночас чоловік дизайнерки – екс-футболіст Девід Бекхем – одягнув класичний костюм з сорочкою та краваткою.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 30 Сер 2018 р. о 11:52 PDT

Допис, поширений Lime Buzz Official (@limebuzz) 31 Сер 2018 р. о 2:57 PDT

Допис, поширений MediaGuideStyle (@mediaguidestyle) 31 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

Допис, поширений Celeb Fashionista (@celebfashionista) 31 Сер 2018 р. о 1:12 PDT