14:41
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вікторія Бекхем вбрала елегантну сукню з чималим декольте: фото

1229 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем в Монако
Вікторія Бекхем в Монако / Getty images

Співачка та дизайнер Вікторія Бекхем зачарувала всіх елегантним та дещо пікантним образом на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Захід зірка відвідала зі своїм чоловіком екс-футболістом Девідом Бекхемом.

Після передчасного святкування дня народження 15-річного Ромео подружжя Бекхемів подалось до Монако, де взяло участь у церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. На захід пара прийшла у стильному вбранні, чим привернули увагу всіх знаменитостей. 

Читайте також: Наймодніша дитяча стрижка: 7-річна дочка Вікторії Бекхем змінила образ

Вікторія Бекхем обрала для урочистої події розкішну сукню чорного кольору. Вбрання мало чимале декольте, що робило образ дизайнерки дещо пікантним. До міді-плаття зірка підібрала стильні босоніжки. Ідеальний макіяж та хвилясте розпущене волосся завершили ефектний look Вікторії Бекхем. 

Водночас чоловік дизайнерки – екс-футболіст Девід Бекхем – одягнув класичний костюм з сорочкою та краваткою.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сьогодні, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сьогодні, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
сьогодні, 12:50 Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
Уляна Корицька 3512
Турция на пороге экономического дна
сьогодні, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути
сьогодні, 11:00 Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути
Олена Булан
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук