Вікторія Бекхем вбрала елегантну сукню з чималим декольте: фото
Співачка та дизайнер Вікторія Бекхем зачарувала всіх елегантним та дещо пікантним образом на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Захід зірка відвідала зі своїм чоловіком екс-футболістом Девідом Бекхемом.
Після передчасного святкування дня народження 15-річного Ромео подружжя Бекхемів подалось до Монако, де взяло участь у церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. На захід пара прийшла у стильному вбранні, чим привернули увагу всіх знаменитостей.
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Вікторія Бекхем обрала для урочистої події розкішну сукню чорного кольору. Вбрання мало чимале декольте, що робило образ дизайнерки дещо пікантним. До міді-плаття зірка підібрала стильні босоніжки. Ідеальний макіяж та хвилясте розпущене волосся завершили ефектний look Вікторії Бекхем.
Водночас чоловік дизайнерки – екс-футболіст Девід Бекхем – одягнув класичний костюм з сорочкою та краваткою.