Вікторія Бекхем з Девідом та батьками відкрила виставку дорогоцінних картин у своєму магазині

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем відкрила виставку 16 творів мистецтва, які будуть розміщені в її дизайнерському бутику з 22 по 27 червня на вулиці Довер в Лондоні.

25 червня відбулась презентація заходу, який окрім самої власниці бутіка відвідали найрідніші Вікторії – чоловік Девід та її батьки Ентоні і Жаклін Адамс. Сім'я виглядала дуже стильно, оскільки всі вони одягнули елегантні класичні костюми та білі базові сорочки.

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"Який прекрасний сьогодні вечір. Моя сім'я завжди підтримує мене, і я дуже люблю, коли вони поруч", – йдеться в одному з дописів Вікторії в Instagram.



Вікторія Бекхем і мама Жаклін



Вікторія Бекхем з батьком Ентоні і мамою Жаклін



Незрівнянні Девід і Вікторія Бекхеми



Вікторія Бекхем

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На виставці ексклюзивних робіт можна буде побачити 16 творів мистецтва, що належать до Епохи Відродження, Золотого віку Нідерландів і Великобританії XVIII століття. Опісля виставки 4 липня о 19 годині пройде аукціон "Old Master Painting" від найвідомішого аукціонного будинку "Сотбі" ("Sotheby's"). Там можна буде придбати шедеври мистецтва в межах від 200 тисяч до 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 27 Чер 2018 р. о 1:29 PDT

Сама ж Вікторія зізналась, що вона і її чоловік є великими прихильниками живопису, тому вона з великим задоволенням вирішила співпрацювати з аукціонним будинком "Sotheby's". Тому представники дому вирішили виставити твори Рубенса, Леонардо да Вінчі та інших майстрів епохи Відродження в магазині Бекхем, перш ніж продати на торгах.