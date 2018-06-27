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22:53, 26 червня
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Вікторія Бекхем з Девідом та батьками відкрила виставку дорогоцінних картин у своєму магазині

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем відкрила виставку 16 творів мистецтва, які будуть розміщені в її дизайнерському бутику з 22 по 27 червня на вулиці Довер в Лондоні.

25 червня відбулась презентація заходу, який окрім самої власниці бутіка відвідали найрідніші Вікторії – чоловік Девід та її батьки Ентоні і Жаклін Адамс. Сім'я виглядала дуже стильно, оскільки всі вони одягнули елегантні класичні костюми та білі базові сорочки.

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"Який прекрасний сьогодні вечір. Моя сім'я завжди підтримує мене, і я дуже люблю, коли вони поруч", – йдеться в одному з дописів Вікторії в Instagram.


Вікторія Бекхем і мама Жаклін


Вікторія Бекхем з батьком Ентоні і мамою Жаклін 


Незрівнянні Девід і Вікторія Бекхеми


Вікторія Бекхем

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На виставці ексклюзивних робіт можна буде побачити 16 творів мистецтва, що належать до Епохи Відродження, Золотого віку Нідерландів і Великобританії XVIII століття. Опісля виставки 4 липня о 19 годині пройде аукціон "Old Master Painting" від найвідомішого аукціонного будинку "Сотбі" ("Sotheby's"). Там можна буде придбати шедеври мистецтва в межах від 200 тисяч до 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

 

Сама ж Вікторія зізналась, що вона і її чоловік є великими прихильниками живопису, тому вона з великим задоволенням вирішила співпрацювати з аукціонним будинком "Sotheby's". Тому представники дому вирішили виставити твори Рубенса, Леонардо да Вінчі та інших майстрів епохи Відродження в магазині Бекхем, перш ніж продати на торгах.

Теги: Новини культури LifeStyle Мода Мистецтво Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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