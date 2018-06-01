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Вікторія Бекхем засвітила розкішну сукню власного бренду: яскраві фото

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Фото з вільних джерел

Знана модниця Вікторія Бекхем продовжує вражати ефектними сукнями та дивовижними поєднаннями кольорів у "луках". Нещодавно зірка засвітила новий яскравий образ, який вразив всіх її прихильників.

Екс-співачку та дизайнера Вікторію Бекхем сміливо можна назвати однією з найстильніших жінок сучасності. Кожен її вихід на червону доріжку привертає увагу всіх журналістів, а ряди прихильників поповнюються новими іменами. Останній стильний "лук" знаменитості, фото якого з'явились на її Instagram-сторінці, точно не може викликати критику, адже виглядала зірка приголомшливо. 

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Для виходу Вікторія Бекхем обрала розкішну сукню з власної колекції. Зелене плаття було нижче колін та мало розкішний виріз на спині. Стильний образ дизайнер доповнила помаранчевими туфлями на підборах, які ефектно та гармонійно поєднались з одягом. Ідеальна укладка та макіяж завершили "лук" Вікторії Бекхем. 

У виборі взуття Вікторія Бекхем сумнівалась, тому звернулась до підписників з питанням, чи не переборщила вона з кольорами. Однак всі запевнили зірку, що виглядає дизайнер розкішно.

Варто зазначити, що у рекламі колекції до зеленої сукні модель вбрана у взуття ніжного жовтого кольору, що теж виглядає розкішно.

 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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