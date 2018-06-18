Вікторія Бекхем засвітила стильний одяг в аеропорту Нью-Йорка: фото

Чарівна Вікторія Бекхем без сумніву може ввійти в десятку найстильніших жінок світу. Навіть в аеропорту зірка виглядає розкішно, демонструючи свій повсякденний "лук".

Якщо одні знаменитості для мандрівок обирають зручний і дещо непривабливий одяг, то інші одягають стильні речі, які яскраво вирізняються в натовпі. До такої категорії модниць належить Вікторія Бекхем, яка в аеропорту Нью-Йорка засвітила дивовижний "лук", повідомляє The Daily Mail.

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44-річна дизайнер покинула маєток в Лос-Анджелесі одразу після святкування Дня батька. Зірка зворушливо привітала свого чоловіка Девіда, після чого була помічена в приміщенні одного з аеропортів Нью-Йорка. Ймовірно, Вікторія Бекхем вирішила назад до Великобританії, де, за інформацією ЗМІ, проживає кілька місяців.

Дизайнер вбрала картаті штани вільного крою та бежевий тренч з поясом на талії. До стильного вбрання зірка підібрала не менш привабливі окуляри та коричневий клатч, які завершили "лук" Вікторії Бекхем. Взуття навіть не виднілось з-під широких штанів зірки. Ймовірно, Вікторія, яка завжди, надала перевагу туфлям на підборах, який багато в гардеробі британки.



Вікторія Бекхем



Вікторія Бекхем в Нью-Йорку



Стильна Вікторія Бекхем

За її словами, це одні з улюблених речей в осінньо-зимовій колекції її власного бренду. Водночас Вікторія Бекхем зазначила, що клатч, який вона обрала – ідеальний аксесуар для будь-якої поїздки.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Чер 2018 р. о 10:18 PDT