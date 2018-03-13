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Вікторія Бекхем зізналась, що її більше надихає: творчість в складі Spice Girls чи мода

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Фото з відкритих джерел

Відома актриса, модель, дизайнер та виконавиця Вікторія Бекхем в одному з нещодавніх інтерв’ю зізналась, що дає їй натхнення та хто її підтримує протягом життя.

Про це зірка розповіла у live-інтерв'ю на Facebook для бутику Dover Street. Вікторію інтерв’ювала віце-президентом Facebook Ніколою Мендельсон, яка зачитувала запитання користувачів мережі.

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Вікторія Бекхем у стильному костюмі та Нікола Мендельсон у яскравій сукні

На одне із запитання Бекхем відповіла, що модний бізнес – це саме та сфера, в якій вона почувається якнайкраще.

Мені подобалося співати в складі Spice Girls, було дуже весело, у нас були неймовірні фанати. Але у фешн-індустрії мені комфортніше. У цьому я явно почуваюсь більш упевнено. Я постійно чомусь вчуся, я ніколи не прикидаюся, що все знаю. Я дуже амбітна, у мене багато планів та ідей. Щоранку я прокидаюся з передчуттям чогось цікавого, що ми будемо сьогодні робити, що будемо створювати,
– поділилася Бекхем.

Зірка додала, що протягом десяти років існування її марки одягу, все життя вона отримує підтримку від чоловіка-футболіста Девіда Бекхема та спільних дітей. А ще від жінок, з якими вона працює багато років.

Хто такі Spice Girls?

Британський жіночий поп-гурт Spice Girls був створений у 1994 році за участю Мелані Браун Мел Б), Вікторії Адамс (Бекхем), Еммі Бантон, Мелані Чісхолм (Мел С) і Джері Холлівелл. Але у 2001 році колектив розпався і кожна зі співачок запустила власний сольний проект, окрім Вікторії Бекхем – вона почала будувати кар’єру дизайнера.

В листопаді 2017-го почали з’являтись чутки про возз’єднання групи, а в лютому учасниці гурту офіційно повідомили, що возз’єднуються і навіть поїдуть у світове турне.

Теги: LifeStyle Музика Мода Голлівуд Spice Girls
Джерело: 24 Канал
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