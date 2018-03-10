Вікторія Бекхем зворушливо привітала маму з днем народження

Відома співачка та дизайнер Вікторія Бекхем на сторінці в Instagram привітала маму з днем народження, додавши архівних фото.

Як відомо, зірка виросла у британському графстві Гартфордшир. Мама Вікторії Бекхем – Жаклін Адамс – виховувала трьох дітей, в той час як її чоловік Ентоні працював інженером-електронником. Зірка заявляла, що не хотіла б стати схожою на її матір, однак все частіше виставляє теплі стосунки на показ.

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Так, Вікторія Бекхем мило привітала маму та доньку з Міжнародним жіночим днем, написавши, що "вчилася всього від найкращої". В день народження Жаклін Адамс співачка опублікувала зворушливий допис з архівними фото. На світлинах мама Вікторії Бекхем тримає її на руках. Знаменитості нема й року. Вбрана майбутня зірка в білий костюмчик з вишивкою.

З днем ​​народження, мамо! Ми всі любимо тебе дуже сильно!

– зворушливо підписала фото Вікторія Бекхем.

На іншому фото батьки співачки щасливо позують перед камерою з маленькою Вікторією. Зірка кумедно підписала фото, звернувши увагу прихильників на стиль її батька.

"Погляньте, які в мого тата вуса", – написала Вікторія Бекхем, додавши смайликів.