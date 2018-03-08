Вікторія Бекхем показала, як вона виглядала в дитинстві: чарівне фото

Британська співачка та дизайнер Вікторія Бекхем зачарувала милим архівним фото, яким привітала маму з 8 березня.

Відповідна світлина з'явилась на Instagram-сторінці зірки.

На фото знана світська левиця та гуру стилю мило насупилась на руках у матері. Зірка має коротку стрижку. Вбрана маленька Вікторія Бекхем у теракотовий гольф, сарафан з квітковим принтом та білі гетри.

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Я вчилася від найкращої. Я люблю тебе, мамо. Цілую,

– зворушливо написала Вікторія Бекхем.

Так зірка мило привітала маму з Міжнародним жіночим днем.

Окрім цього, співачка опублікувала фото з донькою Гарпер Севен Бекхем, написавши, що відправляє їй поцілунки.

Хто така Вікторія Бекхем?

Це дружина відомого футболіста Девіда Бекхема. Зірка є учасницею легендарного поп-гурту Spice Girls та знаним американським модельєром. Спільно з чоловіком вона виховує трьох синів та доньку.