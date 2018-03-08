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Вікторія Бекхем показала, як вона виглядала в дитинстві: чарівне фото

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Вікторія Бекхем мило привітала маму з 8 березня
Вікторія Бекхем мило привітала маму з 8 березня

Британська співачка та дизайнер Вікторія Бекхем зачарувала милим архівним фото, яким привітала маму з 8 березня.

Відповідна світлина з'явилась на Instagram-сторінці зірки.

На фото знана світська левиця та гуру стилю мило насупилась на руках у матері. Зірка має коротку стрижку. Вбрана маленька Вікторія Бекхем у теракотовий гольф, сарафан з квітковим принтом та білі гетри.

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Я вчилася від найкращої. Я люблю тебе, мамо. Цілую,
– зворушливо написала Вікторія Бекхем.

Так зірка мило привітала маму з Міжнародним жіночим днем.

I learnt from the best!! #internationalwomensday I love you mum x Kisses

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Окрім цього, співачка опублікувала фото з донькою Гарпер Севен Бекхем, написавши, що відправляє їй поцілунки.

#internationalwomensday Kisses baby girl from mummy and daddy x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Хто така Вікторія Бекхем?
Це дружина відомого футболіста Девіда Бекхема. Зірка є учасницею легендарного поп-гурту Spice Girls та знаним американським модельєром. Спільно з чоловіком вона виховує трьох синів та доньку.

Теги: LifeStyle Голлівуд 8 березня
Джерело: 24 Канал
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