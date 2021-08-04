Повідомляють, що тіло виплило з води приблизно о 14 годині. Наразі волонтери вже їдуть на місце події, щоб дізнатися деталі.

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Як вона зникла

Телеграм "Труха" пише, дівчина зникла на цьому водосховищі під час відпочинку. У той день компанія з 8 людей каталася на катамарані.

Після цього тривали пошуки, які проводили волонтери та рятувальники. Зокрема, водолази обстежували дно водойми. Проте це було безрезультатно.

Місце, де проводили пошуки та оголошення / Фото телеграму "Труха"