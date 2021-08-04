У водосховищі під Харковом виявили мертвою дівчину, яку шукали кілька тижнів
У В'ялівському водосховищі на Харківщині 4 серпня виявили мертвою Вікторію Лукашову. Дівчина зникла ще 18 липня з бази відпочинку "Аква". Відтоді її пошуки не припиняли.
Повідомляють, що тіло виплило з води приблизно о 14 годині. Наразі волонтери вже їдуть на місце події, щоб дізнатися деталі.
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Коли оголосили в розшук
У поліції Харківщини в коментарі 24 каналі повідомили, що наразі не можуть підтвердити цю інформацію. Однак сказали, що слідчі поїхали на місце події для встановлення обставин. Після цього будуть зв'язуватися з рідними дівчини, щоб провести упізнання.
Про те, що дівчину оголосили в розшук повідомили 23 липня. В публікації мовилося, що дівчина 1999 року народження зникла в селі Руські Тишки.
Вона нібито пірнула у воду та зникла. Також до оголошення додали її особливі прикмети:
- на вигляд 20-22 роки;
- зріст 160 сантиметрів;
- чорне волосся;
- була одягнена в короткі шорти й білу футболку.
На оприлюдненому фото також було помітне татуювання рози на правій руці. Проте чомусь про нього згадували тільки в мережі.
Як вона зникла
Телеграм "Труха" пише, дівчина зникла на цьому водосховищі під час відпочинку. У той день компанія з 8 людей каталася на катамарані.
Після цього тривали пошуки, які проводили волонтери та рятувальники. Зокрема, водолази обстежували дно водойми. Проте це було безрезультатно
Місце, де проводили пошуки, та оголошення / Фото телеграму "Труха"