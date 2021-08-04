У водосховищі під Харковом виявили мертвою дівчину, яку шукали кілька тижнів

У В'ялівському водосховищі на Харківщині 4 серпня виявили мертвою Вікторію Лукашову. Дівчина зникла ще 18 липня з бази відпочинку "Аква". Відтоді її пошуки не припиняли.

Повідомляють, що тіло виплило з води приблизно о 14 годині. Наразі волонтери вже їдуть на місце події, щоб дізнатися деталі.

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Коли оголосили в розшук

У поліції Харківщини в коментарі 24 каналі повідомили, що наразі не можуть підтвердити цю інформацію. Однак сказали, що слідчі поїхали на місце події для встановлення обставин. Після цього будуть зв'язуватися з рідними дівчини, щоб провести упізнання.

Про те, що дівчину оголосили в розшук повідомили 23 липня. В публікації мовилося, що дівчина 1999 року народження зникла в селі Руські Тишки.

Вона нібито пірнула у воду та зникла. Також до оголошення додали її особливі прикмети:

на вигляд 20-22 роки;

зріст 160 сантиметрів;

чорне волосся;

була одягнена в короткі шорти й білу футболку.

На оприлюдненому фото також було помітне татуювання рози на правій руці. Проте чомусь про нього згадували тільки в мережі.

Як вона зникла

Телеграм "Труха" пише, дівчина зникла на цьому водосховищі під час відпочинку. У той день компанія з 8 людей каталася на катамарані.

Після цього тривали пошуки, які проводили волонтери та рятувальники. Зокрема, водолази обстежували дно водойми. Проте це було безрезультатно

Місце, де проводили пошуки, та оголошення / Фото телеграму "Труха"