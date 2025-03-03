Вікторію Рощину катували в російському полоні, вона важила 30 кілограмів

Росіяни схопили журналістку Вікторію Рощину, коли вона приїхала робити репортаж на окупованих територіях. Ворог замовчував, де Віка і що з нею. Тепер з'явилося розслідування щодо російських злочинів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо". Рощина працювала у ЗМІ з 16 років, спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. У 2022 році отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

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Вікторію Рощину катували в російському полоні

Журналістка поїхала з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого Сходу України через 3 дні. Але зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території. У жовтні 2024 року росіяни надіслали її батьку листа, що жінка померла в полоні.

Як з'ясували розслідувачі, росіяни схопили Вікторію й утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області (Енергодар, Мелітополь). Це були несанкціоновані місця утримання громадян. Потім перевезли у Таганрог, звинувачень не висували.

Медійники поспілкувалися зі співкамерницею Вікторії з Таганрозького СІЗО. Та розповіла про катування.

Я бачила на її тілі декілька рубців – точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м'яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три. (...) Знаю, що струмом катували не один раз. Вона не говорила, скільки разів, але казала, що була вся синя.

Імовірно, струм могли під'єднувати до вух.

Згодом Вікторія Рощина почала стрімко худнути. Вона відмовлялася від їжі, постійно зверталася до тюремників по допомогу.

У цей час в камеру приходив начальник колонії, проводив з нею бесіди. Вікторія постійно наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли або депортували.

Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки тоді так могла встати,

– розповіла співкамерниця.

Росіяни приховували, в якому стані журналістка. Коли була перевірка російським омбудсменом, її сховали від перевірки і перевели на інший поверх у зачинену кімнату.

Востаннє Віку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.

У жовтні 2024 Андрій Юсов заявив, що Рощина була у списках на обмін і невдовзі мала повернутися в Україну. Розвідка знала, що журналістку етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому.