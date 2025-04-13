Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова адвоката центру правової допомоги Юрія Зошія в етері Суспільного.

До теми Подруги Вікторії Тоненчук з Глибоки розповіли, як підозрюваний місяцями знущався з дівчини

Що сказав адвокат про суд над підозрюваним у вбивстві Тоненчук

Під час засідання Глибоцького районного суду у Чернівецькій області 11 квітня підозрюваного у смертельному побитті Вікторії Тоненчук взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу.

Хлопець сказав, що дуже жалкує, що так сталось і просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт.

Адвокат Юрій Зошій зазначив, що, згідно з українським законодавством, якщо підозрюваний визнає провину, то це може лише вплинути на пом'якшення його відповідальності, але не є доказом його вини.

Я не думаю, що у цій справі буде складність притягнути винного до відповідальності, тому що там є багато свідків: таксист, працівники ресторану. Крім цього, у межах розслідування проводитимуть різні експертизи,

– зазначив експерт.

Він також наголосив, що наразі дуже важливо задокументувати всі докази. Адже якщо процедуру порушать, то суд може їх відкинути.

За даними прокуратури, у січні хлопець вже завдавав дівчині легких тілесних ушкоджень. Проте тоді справу у суді закрили, адже дівчина відмовилася від обвинувачень. Юрій Зошій підкреслив, що минула справа не впливатиме на розгляд теперішньої.

Стосовно нинішньої справи зі смертельним побиттям адвокат наголошує, що якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Сам термін залежить від обставин.

"На термін може вплинути щирість каяття людини, його сімейний стан чи стан здоров'я. Якщо люди були в алкогольному сп'янінні, тоді це обтяжує підозрюваного у скоєнні злочину", – пояснив експерт.

Він також зауважив, що досудове розслідування у справі смерті Вікторії Тоненчук мають провести упродовж 2 місяців. Якщо у процесі виникатимуть складнощі, то його можуть продовжити на період, який не має перевищувати 12 місяців.

Саме ж судове засідання може тривати довше, зважаючи на різні чинники – завантаженість суду або опитування свідків.

Журналісти Суспільного також розповіли, що у суді підозрюваний у смертельному побитті Вікторії Тоненчук зазначив, що "не пам'ятає частину вечора", бо випив алкоголь. А алкогольні напої, за його словами, впливають на його пам'ять.