Потерпіла кілька днів перебувала у глибокій комі. Після того, як стало відомо, що дівчина померла, поліція провела брифінг щодо інциденту в Глибоці, передає 24 Канал.

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Що відомо про підозрюваного

Так, на сьогодні правоохоронці встановили усю хронологію злочину із суботнього дня до моменту потрапляння Вікторії до лікарні. Попередньо, дівчину доставили до лікарні родичі. Вже опитані свідки. Також із потенційним підозрюваним проведені слідчі дії. Ним є 18-річний студент першого курсу. Він та потерпіла зустрічалися.

У поліції уточнили, що наразі підозра хлопцю не вручалася, оскільки слідство очікує висновку судово-медичної експертизи, яка вкаже остаточну причину смерті Вікторії.

У поліції також спростували інформацію знайомих постраждалої, що хлопець втік за кордон.

Інцидент буде розглядатися за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Це належить до особливо тяжких злочинів, що караються позбавленням волі від 6 років.

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