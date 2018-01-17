Вікторію Бекхем звинуватили за пропаганду нездорової худорлявості: фото

Дружина відомого футболіста та відома дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала нещодавно нову колекцію окулярів Eyewear S/S 2018. Найбільшу увагу до себе прикувала 29-річна модель Гидре Дукаускайте, яка й знялася в рекламі.

Британський журналіст Пірс Морган в своїй колонці для Daily Mail заявив, що Вікторія Бекхем популяризує нездорову худобу не лише через рекламу, а й власним прикладом.

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"Я не звинувачую модель. Наскільки мені відомо, вона абсолютно здорова. Але те, як її одягли і сфотографували для кампейну, несе навмисну ​​пропаганду нездорової худорлявості. Це не нормально", – йдеться у блозі.



Гидре Дукаускайте у зйомці для Eyewear S/S 2018

Морган процитував оглядачку "Wall Street Journal", лікаря Аманду Форман, яка також поділяє його думку.

"Модель, яка виглядає як підліток з важкою анорексією, є обличчям до літньої колекції #VBEyeware 2018. Це загроза для психічного здоров'я молодих дівчат", – заявила вона.

Варто визнати, що довгий час зайва худоба дійсно була "в тренді", але протягом останніх років в індустрії відбуваються зміни - згадаємо, наприклад, нові правила для кастингу моделей, яким вже йдуть LVMH і Kering.



​Гидре Дукаускайте у зйомці для Eyewear S/S 2018

Це вже не перший подібний скандал, в який потрапляє дизайнерка. Проте Вікторія Бекхем постійно запевняє, що всі моделі – здорові.

"Ми знаємо, що всі наші дівчата здорові. Те, що вони худі, ще не означає, що вони хворі", – запевняє дизайнерка.

Для прикладу, показ Вікторії Бекхем в Нью-Йорку на Тижні моди в 2015 році критики назвали "шоу скелетів". Претензії в основному полягали в тому, що Вікі задіяла в шоу болісно худих моделей, – і це незважаючи на те, що в 2010 році дизайнер офіційно відмовилася від запрошення "надто худих моделей" на свої дефіле.