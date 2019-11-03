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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Виламані двері, сльозогінний газ і поліція: жорсткий конфлікт між вірянами стався на Буковині

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      На Буковині стався конфлікт між вірянами ПЦУ та УПЦ МП: втрутитися довелося поліції
      На Буковині стався конфлікт між вірянами ПЦУ та УПЦ МП: втрутитися довелося поліції

      На Буковині одразу у двох селах Стара Жадова та Михальча місцеві громади вирішували питання щодо проведення богослужінь між вірянами ПЦУ та УПЦ Московського патріархату. У Старій Жадові все вдалося вирішити мирно, а ось у Михальчі сталися сутички з застосуванням сльозогінного газу.

      За інформацією пресслужби Нацполіції у Чернівецькій області, до обох сіл прибули додаткові сили поліції. Так, у Старій Жадові представники різних релігійних громад домовилися провести перемовини й вирішити спірне питання. Опісля віряни покинули територію церкви.

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      А ось у Михальчі виникли сутички – зокрема, прихильники РПЦ використали сльозогінний газ, розпиливши його у приміщенні храму. Також було вибито двері храму.

      Як пише місцева журналістка Галина Єреміца, священники ПЦУ та віряни храму Успіння пресвятої Богородиці проводили вечірнє богослужіння у Храмі. І під час нього, о 21:30, "оскаженілий натовп прихильників Московського патріархату" виламав двері, увірвався до будівлі та почав розпилювати, зокрема в обличчя вірян ПЦУ, сльозогінний газ.

      Також вона оприлюднила відео, як тітушки з московського патріархату лупцюють у церкві людей.

      У поліції, зі свого боку, розповіли, що до них надійшли два повідомлення, пов’язаних з інцидентами під час зборів вірян. Кожне звернення зареєстровано в системі єдиного обліку. Наразі правоохоронці здійснюють перевірку.

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      Додамо, що Стара Жадова – рідне села очільника ПЦУ Епіфанія (тут він провів дитинство та шкільні роки). Більшість його жителів перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України ще на початку березня. Тоді обійшлося без конфліктів.

      Щодо Михальчі, то тутешня громада покинула Московський патріархат ще на початку лютого. Цікаво, що настоятель храму був категорично проти переходу, однак людей це не зупинило.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Поліція Православна церква України УПЦ МП Релігія Новини Чернівців Сутички
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