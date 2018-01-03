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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вилетіла на зустрічну та загинула: під Києвом трапилася смертельна аварія

23:13, 3 січня 4416 Читать новость на русском
Аварія під Києвом
Аварія під Києвом / "ДТП Київ"

На Гостомельському шосе під Києвом ввечері 3 січня трапилася смертельна аварія – загинула молода дівчина.

Про це повідомляє "Київ ДТП".

Дівчина-водій автомобіля Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху.

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Там вона зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Від удару Hyundai перекинувся і вилетів у кювет.

Дівчина загинула на місці. Вона не була пристебнута за кермом. Водій Fiat зазнав легких травм.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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