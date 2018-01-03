Вилетіла на зустрічну та загинула: під Києвом трапилася смертельна аварія

На Гостомельському шосе під Києвом ввечері 3 січня трапилася смертельна аварія – загинула молода дівчина.

Про це повідомляє "Київ ДТП".

Дівчина-водій автомобіля Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху.

Читайте також: На Харківщині трапилася страшна аварія: є загиблий та багато поранених

Там вона зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Від удару Hyundai перекинувся і вилетів у кювет.

Дівчина загинула на місці. Вона не була пристебнута за кермом. Водій Fiat зазнав легких травм.