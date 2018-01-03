Вилетіла на зустрічну та загинула: під Києвом трапилася смертельна аварія
23:13, 3 січня 4416 Читать новость на русском
На Гостомельському шосе під Києвом ввечері 3 січня трапилася смертельна аварія – загинула молода дівчина.
Про це повідомляє "Київ ДТП".
Дівчина-водій автомобіля Hyundai Accent, рухаючись до Києва, з невідомих причин виїхала на смугу зустрічного руху.
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Там вона зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo. Від удару Hyundai перекинувся і вилетів у кювет.
Дівчина загинула на місці. Вона не була пристебнута за кермом. Водій Fiat зазнав легких травм.
Джерело: 24 Канал
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