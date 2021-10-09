Як зазначили правоохоронці в коментарі 24 каналу, аварія сталася на вулиці Сумській у Харкові.

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Правоохоронці встановили, що авто Maserati, за кермом якого був іноземець, намагався здійснити маневр, повертаючи з вулиці Динамівської на Сумську. Однак він не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та зніс світлофор.

У машині перебували 3 особи, включно з водієм. Попередньо, вони дійсно є громадянами іншої країни. Якої саме – у поліції не розповіли. Там пообіцяли надати більш детальну інформацію згодом.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

Місце ДТП у Харкові: дивіться відео

Як видно з відео свідків ДТП, водій Maserati покинув автівку на двох своїх друзів і пішов з місця пригоди, не чекаючи на прибуття копів.

Додамо, що напередодні у Харкові стався моторошний випадок – водію таксі раптово стало зле та він врізався в стіну. Згодом пасажир помітив, що чоловік після цього не подавав ознак життя.