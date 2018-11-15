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      Вилікувати невиліковну хворобу Альцгеймера можна: науковці зробили вагомий крок

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      Науковці перебувають у кроці від створення ліків проти хвороби Альцгеймера
      Науковці перебувають у кроці від створення ліків проти хвороби Альцгеймера / Соцмережі

      Хоча поки і немає ефективних ліків проти хвороби Альцгеймера, однак науковці все ж досягли певних успіхів. Зокрема, вони створили препарат , який на крок їх наблизив до подолання "чуми XXI століття".

      Про це він розповів у коментарі інформаційній агенції "РИА Новости".

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      "Вважається, що хвороба Альцгеймера викликає накопичення всередині нейронів патогенної речовини, білка бета-амілоїду. Ми виявили, що нитки бета-амілоїду є схожими за структурою на "стопки" з переплетених між собою білкових ниток, що нагадують за формою з'єднані букви L і S. Поки ми не знаємо, як вони точно є влаштованими, але вже зараз можна сказати, що ці структури є вкрай небезпечними для нервових клітин. Вони можуть копіювати себе та розмножуватися", – зазначає фахівець.

      За словами Вілльболда, його команда спробувала створити препарат, який би дестабілізував "стопки" з одиночних ланок цих білків ще до того, як вони встигнуть зашкодити клітинам.

      Альцгеймер, хвороба, лікування, медицина, наука

      Використовуючи віруси-бактеріофаги, в чию оболонку було вставлено аналоги подібних "зародків" бета-амілоїду, ми відкрили білок, що є здатним виконувати подібну роль. Його назвали PRI-002. Препарат уже успішно пройшов різні перевірки на мишах, що страждали найбільш запущеними формами хвороби Альцгеймера, і подолав першу фазу клінічних випробувань на здорових добровольцях, націлену на оцінку безпеки цього препарату для організму людини. Також У PRI-002 не знайдено побічних ефектів, і при цьому він добре всмоктується під час орального прийому та досить довго є присутнім у кровотоці. Загалом ми не зафіксували проблем в організмі у жодного з добровольців, незважаючи на незвичайний хімічний склад цих ліків,
      – переконує професор.

      Як пояснив експерт, річ у тому, що цей білок складається не зі "звичних" L-амінокислот, закручених ліворуч, а з D-амінокислот з протилежного просторовою структурою.

       
      Хвороба Альцгеймера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

      "Дзеркальні" пептиди раніше не використовувались у медичній практиці, оскільки більшість ферментів і рецепторів не вміє їх нормально розпізнавати, але у цьому разі вони ідеально підходять для нейтралізації їхніх "злих близнюків" – коротких ланцюжків з декількох ланок бета-амілоїду", – додає він.

      Також Вілльболд зауважив, що на початку 2019 року розпочнеться друга фаза клінічних випробувань, під час якої вчені оцінять ефективність PRI-002 на декількох добровольцях з хворобою Альцгеймера.

      До слова, раніше Дітер Вілльболд пояснював, чому науковцям так і не вдалося створити ефективні ліки проти хвороби Альцгеймера.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Лікування Здоров'я Медицина наука дослідження
      Джерело: 24 Канал
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