Виліт збірної Німеччини з Чемпіонату світу висміяли в карикатурах

Збірна Німеччини доволі сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу з футболу. В останньому турі чинні чемпіони світу поступилися збірній Південної Кореї.

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Виліт збірної Німеччини, яка була однією з фавориток Мундіалю, виявився дещо неочікуваним. Про те, як "зустрічатимуть" "бундестім" на Батьківщині, у карикатурі зобразив відомий художник Сергій Йолкін.

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"Пожартували" з німців і на офіційній сторінці FIFA World Cup.

Варто зазначити, що Німеччина повторила "успіх" інших європейських збірних, які ставали чемпіонами світу – Франції у 2002 році (чемпіони 1998 року), Італії у 2010 році (чемпіони 2006 року), Іспанії у 2014 році (чемпіони 2010 року). Всі ці збірні теж не виходили з групи на наступному Чемпіонаті світу у якості чинних чемпіонів.