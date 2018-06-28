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Виліт збірної Німеччини з Чемпіонату світу висміяли в карикатурах

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Збірна Німеччини сенсаційно програла Південній Кореї
Збірна Німеччини сенсаційно програла Південній Кореї

Збірна Німеччини доволі сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу з футболу. В останньому турі чинні чемпіони світу поступилися збірній Південної Кореї.

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Виліт збірної Німеччини, яка була однією з фавориток Мундіалю, виявився дещо неочікуваним. Про те, як "зустрічатимуть" "бундестім" на Батьківщині, у карикатурі зобразив відомий художник Сергій Йолкін.

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"Пожартували" з німців і на офіційній сторінці FIFA World Cup.

Варто зазначити, що Німеччина повторила "успіх" інших європейських збірних, які ставали чемпіонами світу – Франції у 2002 році (чемпіони 1998 року), Італії у 2010 році (чемпіони 2006 року), Іспанії у 2014 році (чемпіони 2010 року). Всі ці збірні теж не виходили з групи на наступному Чемпіонаті світу у якості чинних чемпіонів.

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Меми Карикатура
Джерело: 24 Канал
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