Вілкула та Колєснікова відпустили на поруки, – ЗМІ

Колишніх нардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєсникова відпустили на поруки. Обох політиків підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідне рішення прийняв Жовтневий суд Дніпра, пише "ТСН". Прокуратура просила взяти під арешт обох колишніх народних обранців.

Коротко про головне: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

Зауважимо, що засідання суду раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси.

Прокуратура оголосила підозру у злочинах колишнім нардепам від "Опоблоку" ще 5 вересня, не називаючи імен осіб. Проте відомо, що мовиться саме про Вілкула та Колєснікова.

У чому підозрюють Вілкула та Колєснікова?Олександру Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації Вілкул надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.



Колєснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".