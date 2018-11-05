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      Вілл Сміт анонсував зйомки нової частини фільму "Погані хлопці": відеофакт

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      Вілл Сміт анонсував зйомки нової частини фільму "Погані хлопці"
      Вілл Сміт анонсував зйомки нової частини фільму "Погані хлопці" / Фото із соцмереж

      Голлівудський актор Вілл Сміт вирішив створити продовження комедійного бойовика "Погані хлопці". У своєму блозі знаменитість анонсував зйомки нової частини кінострічки.

      Це буде вже третій за рахунком фільм "Погані хлопці". Як і в попередніх частинах, Вілл Сміт зіграє головну роль із Мартіном Лоуренсом. Двоє кумедних та зовсім різних поліцейських знов вийдуть на захист закону. 

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      "Ой, що я вам скажу. Що я вам скажу! Це схоже на божевілля, але, стривайте, це все вже офіційно! "Погані хлопці" повертаються!" – емоційно зізнався Вілл Сміт у ролику.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

       

      Головні герої кінострічки, Вілл Сміт та Мартін Лоуренс, показали архівні фото зі зйомок першої частини "Поганих хлопців", яка вийшла в 1995 році. Знаменитості показали нові спільні знімки, зазначивши, що фільм буде дуже смішним. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

       

       

       

      Варто зазначити, що у Голлівуді подейкували, що нова частина фільму вийде восени 2018 року. Однак згодом зйомки перенесли на невизначений час. Наразі невідомо, хто став режисером третьої частини фільму "Погані хлопці", однак, судячи  фото, робота над створенням кінострічки вже розпочалась. 

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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