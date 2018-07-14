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Вілл Сміт показав запальний танець на даху моста в Будапешті: сміливе відео

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Вілл Сміт показав запальний танець в Будапешті
Вілл Сміт показав запальний танець в Будапешті / Фото із соцмереж

Голлівудський актор Вілл Сміт у 49 років активно подорожує та наважується на найсміливіші експерименти. Знаменитість станцював на даху відомого моста в угорському Будапешті.

Актор Вілл Сміт може похизуватись не тільки завидною кар'єрою, але й сміливістю. Це чоловік довів, коли взяв участь у танцювальному челенджі в мережі – #InMyFeelingsChallenge. 

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Для ефектного відео актор видерся на дах славнозвісного ланцюгового мосту Сечені, що в столиці Угорщини. Вілл Сміт показав, як саме він підкорив історичну пам'ятку та поділився враженнями від відчайдушного вчинку. 

Там було дуже страшно. Саме тому усі мої танцювальні рухи такі скуті,
– написав він. 

Варто зазначити, що Вілл Сміт обрав для танцювального челенджу одну з відомих пісень репера Дрейка. Сам танець актора зняли за допомогою дрона, що виглядало дуже ефектно. 

 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

 

Хто такий Вілл Сміт?
Один із найпопулярніших голлівудських акторів. Вілл Сміт знявся у фільмах "Люди в чорному", "Я – робот", "Прихована краса", "Загін самогубців", "Фокус", "Сім душ" та десятках інших кінострічок. Щодо особистого життя, то актор в 1997 році вдруге одружився. Його обраниця – Джада Пінкетт-Сміт – досі залишається його коханою. Щасливе подружжя виховує двох дітей. Окрім цього, у Вілла Сміта є син від першого шлюбу з акторкою Шері Зампіною.

Теги: LifeStyle Кіно Угорщина Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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