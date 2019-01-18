"Віллем II" створив багато перешкод на шляху трансферу в "Динамо", – іспанець Соль

Новий гравець "Динамо" іспанець Фран Соль розповів про свій перехід у київський клуб. Нападник зізнався, що йому було складно покинути Нідерланди.

26-річний іспанський футболіст заявив, що він дуже любить голландський "Віллем II", який створив перешкоди під час його трансферу в "Динамо".

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"Дуже важко в усіх відношеннях, емоційно, тому що я люблю цей клуб, у побутовому плані, тому що нам було дуже комфортно в Нідерландах, і бюрократично, через те що "Віллем II" створив дуже багато перешкод на шляху цьому трансферу", – сказав Соль в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Також гравець розповів, що для нього значить Голландія – професійно й особисто.

"Там у мене багато друзів, яких, якби я залишився в Іспанії, ніколи не знав би... Я освоїв дві мови, які будуть важливі в моєму майбутньому житті, до того ж мій син народився у Нідерландах. Я отримав футбольну освіту, розуміння вимог професійного футболу, особливо технічно й тактично", – резюмував Соль.

Відзначимо, що Соль вже приєднався до нових одноклубників на першому зборі в іспанській Марбельї.

Нагадаємо, що 16 січня "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.