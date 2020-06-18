Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, філія АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", відновив роботу раніше ніж було заплановано завдяки початку роботи з новим пулом надійних клієнтів.

Про це заявив заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.

Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше ніж було заплановано,

– заявив Сомов.

У повідомленні ОГХК відзначається, що нові умови договорів з клієнтами передбачають повну передоплату без можливості відстрочки платежів. При цьому відбувається ретельний відбір контрагентів, щоб гарантувати відсутність їх причетності до корупційних схем.

"Керівництву ОГХК вдалося знайти нових надійних контрагентів, співпраця з якими буде відбуватися на вигідних умовах в діапазоні середніх і вищих за середні ринкові ціни, що дозволить капіталізувати підприємство напередодні приватизації і забезпечить можливість поступово підвищувати зарплату працівникам філій", – додали в прес-службі ОГХК.

Нагадаємо, що робота Вільногірського ГМК була припинена для укладення нових контрактів на поставку продукції підприємства. Виходячи з указу т.в.о. голови правління Пітера Девіса від 29 травня, відвантаження продукції ОГХК була зупинена, оскільки укладені попереднім керівництвом контракти підприємства передбачали її продаж за цінами нижчими від ринкової і створювали ризики повної відсутності розрахунків.

АТ "ОГХК" - один з найбільших виробників титанової сировини у світі. У 2018 році чистий прибуток компанії склав 114,9 мільйонан гривень при вартості активів в 3,4 мільярда гривень.