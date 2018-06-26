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Вільнюс вводить туристичний податок: озвучено дату та розмір

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Вільнюс вводить туристичний податок
Вільнюс вводить туристичний податок / flamingo.poltava.ua

Із 1 липня 2018 року з гостей Вільнюса, столиці Литви, будуть стягувати податок, який становитиме 1 євро з людини за ніч в готелі або іншому туристичному об'єкті розміщення. Оплата буде зніматися під час купівлі номера готелю, в чеку податок зазначатимуть окремим рядком.

Про це повідомляє портал Vilnius-Tourism, передає Інтерфакс-Україна.

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"Починаючи з 1 липня 2018 року Вільнюс вводить туристичний податок, який становить 1 євро з людини за ніч. Він поширюється на всіх гостей міста, які користуються послугами з розміщення. Податок спрямований на підвищення конкурентоспроможності, поліпшення інфраструктури туризму і відпочинку Вільнюса", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, туристичний податок не стягуватиметься з хворих, чиє лікування оплачує держава, з осіб молодших за 18 років і старших (за підтвердження навчання в школі), з інвалідів (з рівнем працездатності 0-40%).

Додається, що податок не сплачуватимуть люди, які орендували житло в столиці на тривалий термін (від місяця) і групи осіб, що здають в оренду десять або більше кімнат, для яких звільнення від сплати діє до 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, туристичний податок вже діє в популярних містах Німеччини, Італії, Іспанії, Балеарських островів, Голландії та Франції.

 

Теги: Подорожі Литва
Джерело: 24 Канал
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