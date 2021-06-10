Виловили з річки: у Чехії знайшли мертвим зниклого 19-річного українця

У Чехії у четвер, 10 червня, знайшли тіло 19-річного українця. Юнак зник у Празі ще 2 тижні тому. Увечері він вийшов з дому та пішов на зустріч з дівчиною.

Коли хлопець не повернувся додому, рідні забили на сполох. Правоохоронці розпочали пошуки юнака.

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Ще 8 червня у Празі Влтава виявили труп хлопця. У соцмережах розповіли, що це – зниклий українець.

Друзі, важко про це говорити, але надій на пошуки Петі більше нема. Фото з місця події. Прага, Лібенський міст,

– мовиться у повідомленні.

Представник празької поліції Річард Хрдіна заявив, що з річки виловили тіло хлопця. Причина смерті наразі невідома.

"Ми знаємо особу померлої людини. Судмедексперти зараз працюють на місці, поки ми не можемо сказати причину смерті. Наказали провести розтин", – заявив Хрдіна.

Хлопець був родом з Закарпаття.